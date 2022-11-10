Япония и США начали крупные военные учения

Kyodo: силы самообороны Японии и военные США начали крупные совместные учения Keen Sword

Силы самообороны Японии и военные США начали в четверг, 10 ноября, крупные совместные учения Keen Sword для отработки действий по защите островов японского архипелага в Восточно-Китайском море. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японское министерство обороны.

Целью учений названо укрепление «потенциала сдерживания и реагирования» вооруженных сил союзников. В них примут участие около 20 и 10 судов и около 250 и 120 самолетов Японии и США соответственно, а также четыре военных корабля и два самолета из Австралии, Канады и Великобритании. Учения продлятся до 19 ноября.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что американская администрация считает, что китайские власти рассматривают Россию в качестве противовеса Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам. Он напомнил Китаю, что США будут вводить санкции и предавать огласке любую страну, которая окажет поддержку России в военной сфере.