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07:21, 10 ноября 2022Мир

Япония и США начали крупные военные учения

Kyodo: силы самообороны Японии и военные США начали крупные совместные учения Keen Sword

Фото: Issei Kato / Reuters

Силы самообороны Японии и военные США начали в четверг, 10 ноября, крупные совместные учения Keen Sword для отработки действий по защите островов японского архипелага в Восточно-Китайском море. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японское министерство обороны.

Целью учений названо укрепление «потенциала сдерживания и реагирования» вооруженных сил союзников. В них примут участие около 20 и 10 судов и около 250 и 120 самолетов Японии и США соответственно, а также четыре военных корабля и два самолета из Австралии, Канады и Великобритании. Учения продлятся до 19 ноября.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что американская администрация считает, что китайские власти рассматривают Россию в качестве противовеса Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам. Он напомнил Китаю, что США будут вводить санкции и предавать огласке любую страну, которая окажет поддержку России в военной сфере.

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Марина Совина
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