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19:29, 10 ноября 2022Наука и техника

В США рассказали об аварии на построенном в 2019 году корабле Wichita

Defense News рассказало об аварии на энергетической установке корабля Wichita

Фото: Mike Blake / Reuters

Экипаж литорального боевого корабля (Littoral Combat Ship, LCS) Wichita класса Freedom Военно-морских сил (ВМС) США столкнулся с проблемой в энергетической установке. Об аварии на корабле, построенном компанией Lockheed Martin, пишет Defense News.

«В результате несчастного случая 19 октября никто не пострадал, и официальные лица надводных сил Атлантического флота отказались предоставить дополнительные подробности, сославшись на продолжающееся расследование причины [аварии]», — сообщает издание.

Отмечается, что командование военно-морской безопасности ВМС США отнесло происшествие к «классу А», который влечет за собой ущерб, превышающий 2,5 миллиона долларов. Корабль Wichita ввели в строй в 2019 году.

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В арсенал литорального боевого корабля входит зенитный ракетный комплекс RIM-116, автоматическая пушка калибра 57 миллиметров и противолодочные торпеды.

В июне начальник штаба ВМС Соединенных Штатов адмирал Майкл Гилдей предложил продать ненужные ВМС литоральные корабли типа Freedom союзникам.

В мае стало известно, что структурные дефекты привели к появлению трещин на нескольких LCS типа Independence.

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Даниил Иринин
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