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07:50, 10 ноября 2022Наука и техника

В России начали продавать новые приставки Xbox

«Известия»: в России начали продавать сертифицированные приставки Xbox Series S и X

Фото: Fabian Sommer / Global Look Press

Сертифицированные для России приставки Xbox Series S и X появились в продаже. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что устройства, прошедшие «Ростест», имеют код 00011 в названии самой модели, добавочный префикс Ru или РСТ. Девайсы продаются в «М.Видео-Эльдорадо», Techline24, «Комусе», на Ozon и «Яндекс.Маркете».

«Консоли Xbox Series X из нашего ассортимента оригинальные, произведены официально брендом и имеют все необходимые документы, а также нашу гарантийную поддержку, включая обмен и возврат. Все консоли работают на территории России, есть русский язык», — рассказали в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

Представители маркетплейса Ozon тоже подтвердили наличие в магазинах консолей с соответствующей маркировкой на упаковке и самом девайсе. Между тем представители маркетплейса не уточнили, когда именно устройства завезли в Россию и по какому механизму.

Ранее сообщалось, что Sony снизит темпы производства PlayStation 5 из-за нехватки компонентов. Ранее Sony планировала реализовать в период с апреля 2021 года по март 2022 года 16 миллионов приставок. Уточняется, что в данный момент корпорация продала 15 миллионов единиц техники.

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Юлия Мискевич
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