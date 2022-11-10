Захарова упрекнула ЕС в постоянных оглядках на США и несамостоятельности

Представитель МИД Захарова упрекнула ЕС в постоянных оглядках на США и несамостоятельности

Постоянные оглядки Брюсселя на США не дают Европейскому союзу (ЕС) проводить политику, ориентированную на обеспечение интересов собственных граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

Дипломат упрекнула Евросоюз в несамостоятельности. По ее словам, простые граждане европейских стран начинают уставать от конфронтации и обвинений в адрес России. «Все больше растет запрос на прекращение конфликта на Украине, внутреннюю стабилизацию в странах — членах Евросоюза»,— рассказал она.

Захарова уверена, что новые санкции или призывы покарать Россию уже больше пугают самих «замерзающих, лишенных бизнеса, работы и перспектив» европейцев. По ее словам, единственный выход для граждан европейских стран — «взывать к своим лидерам с просьбами одуматься».

Ранее Захарова заявила, что у Вашингтона нет желания побуждать Киев вести переговоры с Москвой, их цель деструктивна. «Не хватает именно желания, стремления Вашингтона побуждать киевский режим к чему-то конструктивному, цель другая. Цель деструктивная», — отметила дипломат. Она считает, что Киеву запрещают вести переговоры с Москвой.