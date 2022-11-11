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18:05, 11 ноября 2022Спорт

Авербух отреагировал на отъезд ученика Тутберидзе из России

Илья Авербух заявил, что уехавший из России ученик Тутберидзе не отличался стабильностью

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Хореограф Илья Авербух отреагировал на решение ученика заслуженного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Мориса Квителашвили уехать из России. Его цитирует РИА Новости.

«Морис — талантливый человек. Группа Этери Георгиевны дала ему очень и очень много. Но если он принял такое решение, значит, были причины», — рассказал Авербух. Он добавил, что фигурист никогда не отличался стабильностью.

Об уходе Квителашвили из группы Тутберидзе и его переезде в Италию стало известно 11 ноября. Теперь 27-летний спортсмен, представляющий Грузию, работает с итальянским специалистом Лоренцо Магри в Энье.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Квителашвили занял десятое место. В ноябре 2021 года он стал победителем этапа серии Гран-при в Сочи. Наивысшее достижение фигуриста — бронза чемпионата Европы-2020. В его активе есть также бронза зимней Универсиады 2019 года.

Алексей Гусев
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