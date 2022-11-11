Ученик Тутберидзе покинул Россию

РИА Новости: ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили сменил тренера и покинул Россию

Ученик заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе Морис Квителашвили покинул Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации издания, 27-летний фигурист, представляющий Грузию, сменил тренера из-за проблем с логистикой. Уточняется, что решение он принял совместно с Тутберидзе. Теперь Квителашвили работает с итальянским специалистом Лоренцо Магри в Энье.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Квителашвили занял десятое место. В ноябре 2021 года он стал победителем этапа серии Гран-при в Сочи. Наивысшее достижение фигуриста — бронза чемпионата Европы-2020.

9 ноября двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский предсказал будущее группы Тутберидзе без россиянки Камилы Валиевой. «Стоит Камиле, условно говоря, завершить карьеру, на ее место тут же придет другая», — заявил Ставиский. При этом он обратил внимание на грациозность Валиевой и ее технику исполнения прыжков, отметив, что ему она нравится.

