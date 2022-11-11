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04:30, 11 ноября 2022Наука и техника

Изучено влияние стресса на продолжительность симптомов COVID-19

Стресс оказался самым сильным предиктором длительных симптомов COVID-19

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Ученые из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета изучили влияние стрессового состояния на продолжительность симптомов COVID-19. Результаты работы опубликованы в Journal of the Neurological Sciences.

В процессе исследования специалисты изучили данные 790 пациентов через полгода и год после госпитализации из-за коронавируса в период с марта по май 2020 года. Участников опросили об их состоянии, что включало вопросы о качестве исполнения повседневных функций, ясности мышления, беспокойства, депрессии, усталости и сне. Из этих респондентов выжил 451 человек (57 процентов).

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Более половины (51 процент) сообщили о значительных стрессовых факторах (финансовая нестабильность, смерть близкого человека, приобретенная инвалидность, отсутствие продовольствия) в течение 12 месяцев после выписки. Эти события оказались самыми сильными предикторами сохранения длительных симптомов коронавируса, а также ухудшения ментального здоровья.

В июле сотрудники Университета Южной Калифорнии выявили, что у 23 процентов людей, перенесших COVID-19, развиваются длительные симптомы инфекции.

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Елена Апазиди
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