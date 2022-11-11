Срок службы российских спутников увеличили

«Роскосмос»: контроль качества увеличил срок службы российских спутников на 15 процентов

Контроль качества позволил увеличить срок службы российских спутников на 15 процентов, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным госкорпорации, увеличение срока службы космических аппаратов произошло «благодаря структурированию службы качества, ключевым показателям эффективности для руководителей предприятий и усилению ответственности их заместителей по качеству».

Отмечается, что в связи с этим «безаварийность российских космических пусков с 2015 года выросла на 7 процентов и достигла почти 100 процентов, а средний срок работы российских космических аппаратов — на 15 процентов (до 6,9 года для низкоорбитальных спутников и до 12,8 года — для высокоорбитальных)».

В ноябре «Роскосмос» сообщил, что четвертый российский спутник гидрометеорологического обеспечения «Электро-Л» прошел испытания в тепловакуумной камере.

В декабре 2019 года госкорпорация сообщила, что российский гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2, предположительно, испытал удар микрометеорита.