В России рассказали о действующих сверх заложенных характеристик Ка-52

ТАСС: экипажи Ка-52 в зоне СВО запускают ракеты с угла кабрирования до 45 градусов

Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции на Украине эксплуатируют машины сверх заложенных характеристик. Вертолеты действуют на пределе возможностей Об этом ТАСС сообщил источник в Минобороны.

«Сейчас в спецоперации вертолеты летают на маленьких высотах и на тех скоростях, на которых возможно летать по рельефу местности. Обычно угол кабрирования для Ка-52 составляет 20 градусов, а летчики сейчас пускают ракеты с угла кабрирования 40-45 градусов», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что экипажи эксплуатируют Ка-52 на пределе его возможностей. «И хотя при проектировании этого военного вертолета закладывались одни исходные данные, машины успешно справляются с поставленными перед ними задачами», — сказал источник агентства.

В октябре источник ТАСС сообщил, что модернизированный Ка-52М получит новый прицельный комплекс, который расширит возможности применения вооружения в ночных условиях.

В сентябре стало известно, что Ка-52М получил композитные лопасти с нагревательным элементом.