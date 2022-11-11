Власти ответили на вопрос о работе Каховской ГЭС

Глава администрации Новой Каховки: несмотря на обстрелы ВСУ, ГЭС продолжает работать

Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) продолжает работать, несмотря на интенсивные обстрелы со стороны украинских войск. Об этом заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, передает РИА Новости.

«Но работа ГЭС в будущем может быть под вопросом, так как она разделяет правый и левый берег Днепра», — добавил он.

Ранее 11 ноября представитель администрации города Руслан Агаев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили интенсивность обстрелов Каховской ГЭС и гражданской инфраструктуры Новой Каховки. По его словам, из-за этого все больше людей хотят уехать в другие регионы. Он отметил, что осуществляется перемещение населения, так как «идет прямая угроза со стороны Украины».

Также ранее стало известно, что мост через Каховскую ГЭС был подорван.

Каховская ГЭС находится в пяти километрах от города Новая Каховка. Она обеспечивает годовое регулирование стока реки Днепр для питания электроэнергией, а также орошения и водоснабжения засушливых территорий юга Украины.