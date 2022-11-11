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19:21, 11 ноября 2022Россия

Власти ответили на вопрос о работе Каховской ГЭС

Глава администрации Новой Каховки: несмотря на обстрелы ВСУ, ГЭС продолжает работать

Фото: РИА Новости

Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) продолжает работать, несмотря на интенсивные обстрелы со стороны украинских войск. Об этом заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, передает РИА Новости.

«Но работа ГЭС в будущем может быть под вопросом, так как она разделяет правый и левый берег Днепра», — добавил он.

Ранее 11 ноября представитель администрации города Руслан Агаев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили интенсивность обстрелов Каховской ГЭС и гражданской инфраструктуры Новой Каховки. По его словам, из-за этого все больше людей хотят уехать в другие регионы. Он отметил, что осуществляется перемещение населения, так как «идет прямая угроза со стороны Украины».

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Также ранее стало известно, что мост через Каховскую ГЭС был подорван.

Каховская ГЭС находится в пяти километрах от города Новая Каховка. Она обеспечивает годовое регулирование стока реки Днепр для питания электроэнергией, а также орошения и водоснабжения засушливых территорий юга Украины.

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Евгения Куликова
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