Филипп Киркоров вновь раскритиковал Наргиз Закирову и Викторию Боню

Филипп Киркоров назвал Наргиз Закирову неблагодарной и раскритиковал Викторию Боню

Российский певец Филипп Киркоров вновь жестко высказался об узбекской исполнительнице Наргиз Закировой, а также раскритиковал телеведущую Викторию Боню. Своим мнением он поделился в шоу «Алена, блин!» на YouTube.

Киркоров назвал Наргиз «чмом», а также обвинил ее в оскорблении России и своих коллег.

«Максим Фадеев (бывший продюсер Закировой — прим. «Ленты.ру») — гений, музыкант. Своими руками создал эту неблагодарную *****. Она не женщина, а существо непонятно какого пола, которое пытается хайпануть на имени Филиппа Киркорова», — заявил исполнитель, продемонстрировав переписку с артисткой, в которой та признается ему в любви.

Певец также высказался о Боне, вставшей на защиту Наргиз Закировой, которую музыкант ранее назвал «уродиной». Киркоров заявил, что телеведущая стала «посмешищем на всю страну».

Ранее адвокат поп-короля прокомментировал поступок отхлеставшего человека букетом по лицу певца.

