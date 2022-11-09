Адвокат Киркорова рассказал о поступке отхлеставшего человека букетом певца

Адвокат Киркорова прокомментировал поступок отхлеставшего человека букетом по лицу певца

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал поступок певца, отхлеставшего человека букетом по лицу. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Люди видят, но, во-первых, не все, а во-вторых, не слышат, что произошло на самом деле в зале, и почему реакция публичного человека была такой, как она была. Еще одна важная вещь — зритель при этом не ушел из зала и не отреагировал… Почему? Решайте сами», — заявил юрист.

В окружении Киркорова сообщили, что артист ударил не пришедшего на концерт гостя, а охранника из своей же команды, так как тот «наглым образом не дал поклонникам подарить певцу цветы».

Ранее сообщалось, что все произошло во время концертного тура поп-звезды в Казахстане. В какой-то момент исполнитель спустился со сцены, подошел к зрителю, сидящему в первом ряду, и нанес ему несколько ударов букетом по лицу. После этого он швырнул букет на сцену и вернулся допевать песню.

Ранее представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская также объяснила его поступок.