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12:19, 9 ноября 2022Культура

Адвокат Киркорова рассказал о поступке отхлеставшего человека букетом певца

Адвокат Киркорова прокомментировал поступок отхлеставшего человека букетом по лицу певца

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал поступок певца, отхлеставшего человека букетом по лицу. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Люди видят, но, во-первых, не все, а во-вторых, не слышат, что произошло на самом деле в зале, и почему реакция публичного человека была такой, как она была. Еще одна важная вещь — зритель при этом не ушел из зала и не отреагировал… Почему? Решайте сами», — заявил юрист.

В окружении Киркорова сообщили, что артист ударил не пришедшего на концерт гостя, а охранника из своей же команды, так как тот «наглым образом не дал поклонникам подарить певцу цветы».

Ранее сообщалось, что все произошло во время концертного тура поп-звезды в Казахстане. В какой-то момент исполнитель спустился со сцены, подошел к зрителю, сидящему в первом ряду, и нанес ему несколько ударов букетом по лицу. После этого он швырнул букет на сцену и вернулся допевать песню.

Ранее представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская также объяснила его поступок.

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Анастасия Астахова
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