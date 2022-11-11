Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:41, 11 ноября 2022Россия

МЧС опровергло информацию о горящем бензовозе под Москвой

МЧС опровергло информацию о горящем бензовозе под Москвой и уточнило, что горят теплицы

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

В ГУ МЧС по Московской области опровергли информацию о горящем бензовозе под Москвой, о котором сообщалось ранее. Об этом в пятницу, 11 ноября, передает ТАСС.

«Горят теплицы в Раменском на площади 600 квадратных метров. О бензовозе информации нет», — объяснили в пресс-службе областного ведомства.

Там добавили, что данные о пострадавших в результате пожара на данный момент также отсутствуют.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о взрыве бензовоза во время слива топлива в Раменском. По его данным, в результате происшествия погиб один человек, еще двое пострадали. В свою очередь, источник РЕН ТВ уточнил, что загорелись склады в деревне Мячково и огонь охватил склады и грузовую машину.

Ранее в результате взрыва газового баллона в жилом доме в Смоленской области пострадали четыре человека. Отмечалось, что баллон находился около нагревательного прибора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало число выведенных на левый берег Днепра российских военных
12-летняя россиянка пожаловалась на избиение и попросила забрать ее из семьи
Блогерша напомнила об «устаревшем» способе мытья тела и смутила зрителей
В Донбассе создали подразделение из отправившихся на фронт депутатов
Беженцы с Украины устроили протестную акцию против властей Италии
Дженнифер Лопес оправдалась за решение поменять фамилию
США пригрозили Ирану бомбардировщиками с ядерными боеголовками
Туроператоры начали продавать туры в Турцию со скидками до 40 процентов
Врачи сохранили глаз и зрение 96-летнему жителю Подмосковья
Адвокат оценил участие Собчак в связанном с вымогательством Telegram-канале
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.