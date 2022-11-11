Курс доллара упал ниже 60 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 60 рублей впервые с начала октября

В ходе торгов на Московской бирже 11 ноября курс доллара опустился ниже 60 рублей. Это произошло впервые с начала октября, свидетельствуют данные торговой площадки.

Американская валюта в нижней точке упала до 59,9 рублей. Впоследствии курс немного подскочил, на момент написания материала доллар достигал отметки в 60,4 рубля. В то же время евро в нижней точке падал до 61,02 рублей впервые с 27 октября, в верхней точке европейская валюта торговалась по цене в 62,2 рубля.

Доллар обвалился ко всем мировым валютам на фоне выхода свежих данных по годовой инфляции в США 10 ноября. Этот день стал для американской валюты худшим с 2009 года. Рост цен замедлился сильнее, чем прогнозировали аналитики — до 7,7 процента против 8,2 процента в сентябре. Теперь рынки ожидают смягчения агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Эксперты также отмечают, что укрепление рубля связано со значительным повышением цен на нефть, подорожавшей из-за резкого ослабления доллара. Стоимость топлива продолжает расти пятую сессию подряд. Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE на момент написания новости составляет 96 долларов за баррель, что на 2,5 процента выше цены закрытия предыдущей сессии. В то же время фьючерсы на WTI на декабрь торгуются по цене 89 долларов за баррель (плюс почти три процента).

Ранее о текущем курсе доллара к рублю высказался президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, «ничего страшного» в ситуации с курсом американской валюты не происходит, и такой курс никого «не убивает».