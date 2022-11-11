Китай сравнил прочность отношений с Россией со скалой

Представитель МИД Китая Лицзянь заявил, что отношения Москвы и Пекина прочны как скала

На данный момент отношения России и Китая взаимовыгодны и прочны как скала. Такое сравнение озвучил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, его слова передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что Пекин и Москва — крупнейшие соседи друг друга и важные стратегическими партнеры в новую эпоху. «Китай и Россия всегда твердо придерживались принципов неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, а также развития двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды», — высказался он.

Лицзянь уточнил, что устойчивое развитие взаимодействия между РФ и КНР достигается благодаря высокому уровню взаимного доверия между государствами. По его словам, Китай готов продолжать укреплять сотрудничество с Россией.

Ранее представитель МИД КНР заявил, что вопреки мнению президента США Джо Байдена, Китай не отдаляется от России. Он подчеркнул, что китайская сторона заинтересована в продуктивном сотрудничестве с Москвой и готова содействовать развитию отношений между государствами «в правильном направлении».