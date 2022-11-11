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21:22, 11 ноября 2022Мир

В США назвали тайную цель Белого дома относительно России

Foreign Policy: тайной целью США с лета 2022 года является диалог с Россией по СНВ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Американское издание Foreign Policy назвало тайную цель Белого дома относительно Москвы, которую Вашингтон добивается с лета этого года. По информации журнала, США стремятся возобновить с Россией диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Как сообщает издание со ссылкой на слова нынешних и бывших американских чиновников, планирование новой встречи с Россией по вопросу СНВ ведется уже несколько месяцев. Отмечается, что президент США Джо Байден заявил о намерении возобновить переговоры с Москвой, несмотря на рост напряженности из-за ситуации на Украине.

По мнению журналистов, планы по переговорам показывают то, что Байден готов взаимодействовать с российским президентом Владимиром Путиным и по некоторым вопросам внешней политики, несмотря на введение санкций и стремление сделать Москву международным изгоем.

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс уточнил, что Москва и Вашингтон согласились провести в ближайшем будущем встречи по возобновлению инспекций в рамках СНВ-3. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила, что в США понимают необходимость переговорного процесса с Россией.

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Марина Совина
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