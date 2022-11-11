Изучено вредное воздействие ароматических жидкостей для вейпинга

Концентрация вредных частиц в жидкостях для вейпов определилась количеством ароматизаторов

Ученые из Высшей школы общественного здравоохранения и политики в области здравоохранения CUNY (Нью-Йорк, США) изучили вредное воздействие ароматических жидкостей для вейпинга. Выводы исследования описаны в журнале Nature Scientific Reports.

Влияние различных молекул в парах электронных сигарет определяет их размер и химический состав. Понимание процесса формирования частиц в вдыхаемых составах имеет важное значение для выявления и смягчения негативных последствий вейпинга. Термическое воздействие и последующие и реакции компонентов жидкости отвечают за образование новых частиц.

Специалисты проследили за изменением концентрации количества частиц в испарениях для различных ароматических смесей, предназначенных для электронных сигарет. Удалось зафиксировать два этапа, когда концентрация частиц увеличивалась: первые две-три секунды после завершения вдоха и через четыре-пять секунд. Насыщенность токсичными элементами каждой затяжки варьировалась в зависимости от содержания в жидкостях пропиленгликоля, глицерина и ароматизаторов, и в меньшей степени — от количества никотина и напряжения устройства.

Авторы работы призывают к разработке стратегий по ограничению вейпинга среди новых потребителей, как взрослых, так и подростков. Также следует выработать определенные методики для регулирования приема электронных сигарет, используемых в качестве средства отказа от курения.

В октябре 2022 года Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании заявило, что электронные сигареты являются менее опасной альтернативой традиционному курению.