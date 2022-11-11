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08:10, 11 ноября 2022Россия

Володин раскритиковал политическую систему США после выборов в Конгресс

Володин после выборов в Конгресс заявил, что политическая система США оказалась мертва

Фото: пресс-служба Госдумы России / РИА Новости

Американская политическая система оказалась мертва, а стандарты, продвигаемые Вашингтоном по вопросу о демократии, ничего не стоят. Об этом, комментируя выборы в Конгресс США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты позиционируют себя как образец демократии и любят критиковать российскую избирательную систему. Хотя на самом деле, по мнению Володина, Вашингтон не соответствует своим же стандартам. Гоголю бы понравился сюжет выборов в США, где побеждают «мертвые души», написал парламентарий.

«В штате Пенсильвания победу одержал конгрессмен-демократ Тони ДеЛука, набравший 85 процентов голосов. Интересный момент — как оказалось, он скончался еще в начале октября. Его имя не стали убирать из бюллетеня», — пишет спикер нижней палаты парламента.

По его словам, соперница скончавшегося до выборов демократа в своих обращениях к избирателям не раз подчеркивала, что она — единственный живой кандидат в округе. При этом победу одержал умерший кандидат.

Володин рассказал, что такой случай на выборах в США — не единственный. Политик привел в пример штат Теннеси, где 72 процента голосов избиратели отдали за представительницу демократов Барбару Купер, которая умерла в октябре.

Володин ранее заявлял, что партия демократов потерпит поражение в выборах в Конгресс США. Американцы не голосуют за демократов вследствие проблем, которые были созданы представителями этой партии, считает политик. В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил манипуляции в США во время выборов в Конгресс. По словам политика, речь может идти «о некоторых случаях, которые бывали в истории страны».

Основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса состоялся в США 8 ноября. Избиратели выбрали 435 членов Палаты Представителей и 35 из 100 сенаторов.

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Анастасия Шейкина
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