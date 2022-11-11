Загитова высказалась о конкуренции с Щербаковой в «Ледниковом периоде»

Алина Загитова заявила, что между ней и Щербаковой конкуренции в «Ледниковом периоде» нет

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в эфире «Первого канала» высказалась о конкуренции с Анной Щербаковой в телепроекте «Ледниковый период».

Фигуристка заверила, что между ними нет соперничества. «Мы участвуем вместе. Я ей где-то что-то подсказываю из своего опыта, все-таки два сезона уже позади», — рассказала Загитова. Она добавила, что съемки в шоу приносят ей удовольствие и новый опыт.

17 октября хореограф и продюсер Илья Авербух оценил работу Щербаковой и Загитовой в проекте. «Я считаю, девчонки просто великолепно справляются. Мне нравится, что они очень дружат и за кулисами. С ними и Женя Медведева, они все поддерживают друг друга», — заявил он.

5 октября стало известно, что Щербакова выбрана в качестве третьей ведущей нового сезона «Ледникового периода». Помимо Щербаковой и Загитовой, в шоу работает олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Анна Щербакова и Алина Загитова — олимпийские чемпионки 2022 и 2018 годов соответственно. Помимо золота Игр, на счету фигуристок победы на чемпионатах мира и России.