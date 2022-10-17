Авербух оценил работу Щербаковой и Загитовой в «Ледниковом периоде»

Авербух высоко оценил работу Щербаковой и Загитовой в роли ведущих «Ледникового периода»

Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о работе российских фигуристок Анны Щербаковой и Алины Загитовой в шоу «Ледниковый период». Его слова передает «Чемпионат.com».

Специалист высоко оценил работу спортсменок в роли ведущих. «Я считаю, девчонки просто великолепно справляются. Мне нравится, что они очень дружат и за кулисами, с ними и Женя Медведева, они все поддерживают друг друга», — заявил он.

Авербух заключил, что Загитова уже уверенно чувствует себя в этой роли. Он также выделил поставленную речь Щербаковой и ее умение импровизировать. «Я думаю, у нее большой потенциал в ведении программ», — заявил продюсер.

5 октября стало известно, что Щербакова выбрана в качестве третьей ведущей нового сезона «Ледникового периода». Помимо Щербаковой и Загитовой, в шоу работает олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Анна Щербакова и Алина Загитова — олимпийские чемпионки 2022 и 2018 годов соответственно. Помимо золота Игр, на счету фигуристок победы на чемпионатах мира и России.