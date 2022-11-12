Федор Емельяненко прокомментировал чемпионство Махачева в UFC

Федор Емельяненко понадеялся, что Ислам Махачев на долгое время останется чемпионом UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко прокомментировал чемпионство Ислама Махачева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит Metaratings.

«Надеюсь, что Ислам на долгое время останется чемпионом, но это такой вес, в котором конкуренты есть всегда. Слава богу, что Махачев победил быстро и без особых напрягов Чарльза Оливейру», — заявил Емельяненко. Он добавил, что Махачеву нужно быть аккуратным и понимать, что ему постоянно дышат в спину и случиться может что угодно.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин одолел соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

Махачев провел в UFC 13 поединков, в которых потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд).