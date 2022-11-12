Накладка от наушника на пять лет застряла в ухе мужчины

Daily Mail: врач извлек из уха мужчины застрявшую на пять лет накладку от наушника

Ветеран королевского флота из британского города Уэймут, графство Дорсет, пять лет ходил с застрявшей в ухе накладкой от наушника и думал, что оглох. Об этом сообщает Daily Mail.

Уоллес Ли считал, что проблемы со слухом возникли у из-за его карьеры, так как он работал в шумной авиационной промышленности. Другим его предположением о причинах глухоты была старая травма, полученная во время игры в регби. Но после того, как мужчина приобрел домашний эндоскоп, он заметил в ухе небольшой объект белого цвета.

Мужчина обратился к врачу, и тот извлек посторонний предмет при помощи пинцета. Врач был поражен, когда увидел, что стало причиной закупорки уха. Оказалось, что это накладка от наушника. Ли предположил, что она застряла в его ухе во время полета на самолете. «Пять лет назад я летал в Австралию, чтобы навестить семью. Я купил эти небольшие наушники, на которые можно надевать различные накладки», — рассказал он.

По всей видимости, одна из этих накладок застряла в ухе. После путешествия мужчина обратил внимание на то, что его слух ухудшился. Мужчина начал опасаться, что окончательно оглохнет. Британец рассказал, что за эти годы многократно пытался прочистить уши, но безуспешно.

После извлечения постороннего предмета из уха слух Ли резко улучшился. «Я сразу услышал все, что происходит в комнате. Туман, который был у меня в голове все эти годы, моментально улетучился, и я стал отлично слышать. Это было такое облегчение!» — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби (ОАЭ) живой краб забрался в ухо отдыхающего экспата и застрял. Членистоногому едва хватило места в распухшем наружном слуховом проходе.

