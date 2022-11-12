Хоркина оценила шансы россиян выступить на Олимпиаде-2024

Светлана Хоркина заявила, что верит в участие россиян в Олимпийских играх-2024 в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина оценила шансы россиян выступить на Играх-2024. Ее слова приводит ТАСС.

Хоркина заявила, что верит в участие россиян в Олимпиаде в Париже. «Когда мы вернемся, мы должны вернуться только победителями», — добавила она.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка порассуждала о перспективах допуска российских спортсменов к участию в Играх-2024. «У нас есть шансы. Нужно верить и надеяться на лучшее», — поделилась она.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, биатлон и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе, самбо и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.