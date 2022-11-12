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15:54, 12 ноября 2022Бывший СССР

Энергетики анонсировали увеличение сроков отключения света в Киеве из-за холодов

Глава ДТЭК: с приходом холодов в Киеве могут начаться длительные отключения электричества

Фото: Gleb Garanich / Reuters

С приходом холодов в Киеве могут начаться длительные отключения электричества, если пропускная способность сети останется на текущем уровне, предупредил исполнительный директор украинской компании ДТЭК Дмитрий Сахарук. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на издание Business.ua.

Как анонсировал Сахарук, снижение температуры воздуха на каждые пять-семь градусов в среднем приведет к увеличению потребления электроэнергии на 10 процентов. И если энергетики ДТЭК не успеют завершить ремонтные работы до наступления морозов, сроки отключения света в Киеве станут более продолжительными. Сколько по времени будут длиться подобные блэкауты в столице Украины, Сахарук данный момент сказать не смог: длительность варьируется от четырех до шести-семи часов в день.

Также глава энергетической компании подчеркнул, что ДТЭК пытается найти способы избежать перегрузок в электросистеме.

Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что энергосистема Херсона в настоящее время полностью разрушена, на восстановление электроснабжения понадобится месяц.

До этого генеральный директор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве перешли с плановых отключений электричества на экстренные. Данное решение обусловлено новыми повреждениями в энергосистеме Украины.

В настоящее время на территории Украины продолжается специальная операция Вооруженных сил России, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Алиса Дмитриева
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