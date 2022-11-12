Общественников не пустили к ожидающему депортации Некоглаю

Членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы не пустили в ЦВСИГ к блогеру Некоглаю

Членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы не пустили в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), где в ожидании депортации содержится блогер Некоглай. Об этом сообщает ТАСС.

Центр находится в поселке Сахарово в Подмосковье. По словам ответственного секретаря комиссии Алексея Мельникова, наблюдатели позвонили в полицию и сообщили, что ЦВСИГ нарушает законы России.

Пресненский суд Москвы 9 ноября постановил депортировать Некоглая из России за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, его оштрафовали на пять тысяч рублей. Перед этим полицейские задержали блогера из-за того, что он опубликовал в TikTok пародию на российского военнослужащего, который руками отбрасывал прилетавшие к нему гранаты.

Позже Некоглай записал видео с извинениями за пародию на российского военного. «Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста», — сказал он.

