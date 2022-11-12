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02:55, 12 ноября 2022Мир

Украинца обвинили в США в попытке отмывания денег

San Frasncisco Chronicle: украинца обвинили в США в сговоре с целью отмывания денег
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Matt Popovich / Unsplash

Украинцу Алексею Киселеву были предъявлены обвинения в Соединенных Штатах в сговоре с целью отмывания денег. Об этом пишет издание San Frasncisco Chronicle.

«Согласно судебным документам, необычное дело началось, когда 52-летний Алексей Киселев обратился за помощью в отмывании около трех миллиардов долларов для неназванных клиентов из России и Украины», — говорится в публикации. Отмечается, что, по словам прокуроров, все закончилось тем, что украинец согласился сам отмывать деньги, не понимая, что попал в ловушку группы агентов ФБР под прикрытием.

Киселев, который имеет гражданство США и Украины, когда-то был зарегистрированным агентом, представляющим интересы бывшего украинского президента Виктора Януковича в Вашингтоне, сообщает San Frasncisco Chronicle. После выдвинутых обвинений украинца освободили под залог вместе с его предполагаемым сообщником 46-летним Владиславом Полянским.

В 2020 году Киселев рассказал о заблокированных на счетах в европейских банках деньгах его клиентов, чьих имен он не разглашал, сообщил агент ФБР под прикрытием. Деньги так и не обнаружились, а затем, по прошествии времени, украинец сам стал просить у агента под прикрытием кредит в размере пяти миллионов долларов сроком на один месяц под залог недвижимости и яхт, сказано в материале. В этом году агенты сами предложили Киселеву отмывать деньги для них, и, когда тот взял 10 тысяч долларов в качестве оплаты консультации, его арестовали.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США и НАТО в отмывании денег через финансовую помощь Украине. «Конечно, это часть огромной, страшной коррупционной схемы по перекачке, отмыванию западных денежных средств через киевский режим», — заявила она.

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Варвара Кузьмина
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