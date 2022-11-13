Адесанья назвал причину поражения в поединке с Перейрой

Исраэл Адесанья заявил, что проиграл Алексу Перейре из-за проблем со здоровьем

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Исраэл Адесанья назвал причину поражения в поединке с бразильцем Алексом Перейрой. Его слова приводит YouTube-канал Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Перейра повредил мне нерв на ноге, это поломало мне весь футворк. Не буду говорить всего, но есть некоторые проблемы со здоровьем, решение которых я откладывал», — заявил боец. Он добавил, что сейчас планирует заняться лечением, но после этого вернется к боям.

Ранее 13 ноября Адесанья проиграл Перейре техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 281. Таким образом, новозеландец не смог в шестой раз защитить титул чемпиона промоушена и утратил титул.

Адесанья потерпел второе поражение в карьере, всего он провел 25 поединков в профессиональных ММА. Бразилец одержал семь побед в восьми схватках.

10 ноября автобус, в котором находился Адесанья, а также австралиец Александр Волкановски, попал в аварию. Инцидент произошел в Нью-Йорке. Автобус врезался в пожарный гидрант по пути в спортивный центр «Мэдисон-сквер-гарден», где проходила пресс-конференция перед турниром UFC 281.