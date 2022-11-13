Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Оренбург
5:1
Завершен
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|17-й тур
Ак Барс
3:4
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Химки
0:2
Завершен
Сочи
Россия - Премьер-Лига|17-й тур
Динамо М
2:1
Завершен
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|17-й тур
Фулхэм
1:2
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|16-й тур
Даниил Медведев
Завтра
16:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Итоговый чемпионат ATP
22:28, 13 ноября 2022Спорт

Адесанья назвал причину поражения в поединке с Перейрой

Исраэл Адесанья заявил, что проиграл Алексу Перейре из-за проблем со здоровьем
Исраэл Адесанья

Исраэл Адесанья. Фото: Jessica Alcheh / Reuters

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Исраэл Адесанья назвал причину поражения в поединке с бразильцем Алексом Перейрой. Его слова приводит YouTube-канал Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Перейра повредил мне нерв на ноге, это поломало мне весь футворк. Не буду говорить всего, но есть некоторые проблемы со здоровьем, решение которых я откладывал», — заявил боец. Он добавил, что сейчас планирует заняться лечением, но после этого вернется к боям.

Ранее 13 ноября Адесанья проиграл Перейре техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 281. Таким образом, новозеландец не смог в шестой раз защитить титул чемпиона промоушена и утратил титул.

Адесанья потерпел второе поражение в карьере, всего он провел 25 поединков в профессиональных ММА. Бразилец одержал семь побед в восьми схватках.

10 ноября автобус, в котором находился Адесанья, а также австралиец Александр Волкановски, попал в аварию. Инцидент произошел в Нью-Йорке. Автобус врезался в пожарный гидрант по пути в спортивный центр «Мэдисон-сквер-гарден», где проходила пресс-конференция перед турниром UFC 281.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Власти Турции сообщили о совершившей теракт в Стамбуле женщине
В Европе заявили о поддержке КНР России на саммите G20
Зеленский подтвердил намерения выступить на саммите G20
Глава Калининградской области назвал сроки восстановления сотрудничества с ЕС
Стало известно о предотвращении попытки ВСУ обстрелять пригород Луганска
Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР
В Минюсте Турции расценили взрыв в Стамбуле как теракт
США предсказали отказ от помощи Украине при угрозе ядерной войны с Россией
В Совфеде призвали кураторов Киева признать и исправить свои ошибки
В Европе появились разногласия из-за России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.