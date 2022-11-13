Зарождающийся альянс США, Японии и Южной Кореи оценили

Политолог Кортунов: США, Япония и Южная Корея могут ввести новые санкции в отношении КНДР

США, Южная Корея и Япония хотят остановить учения КНДР. Для этого они могут ввести новые санкции в отношении Пхеньяна, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. В разговоре с «Лентой.ру» политолог оценил зарождающийся трехсторонний альянс.

Стало известно, что три страны — США, Южная Корея и Япония — подготовили скоординированный ответ на возможное ядерное испытание Северной Кореи. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Страны хотят остановить учения Пхеньяна, насколько это возможно. Могут быть какие-то учения, могут быть запросы в Совет Безопасности ООН, чтобы ввести новые санкции в отношении КНДР. Наверное, этим все ограничится Андрей Кортунов политолог

Кортунов напомнил, что испытания Северной Кореи были ответом на совместные учения Южной Кореи и США.

«То есть, с точки зрения Пхеньяна, эскалационный цикл был начат Западом. В этом смысле можно сказать, что это ответка», — добавил он.

Ядерный статус прописан в конституции КНДР, и довольно трудно уговорить их от этого отказаться Андрей Кортунов политолог

Создание трехсторонних отношений

С другой стороны, Южная Корея на протяжении длительного времени избегала трехсторонних форматов, отметил политолог.

«США призывали Южную Корею присоединиться к трехсторонним военно-политическим отношениям с Японией, чтобы таким образом создать альянс в северной части Тихого океана. Но Южная Корея на это не шла. Сейчас посмотрим, насколько усилия Вашингтона приведут к желаемому для США результату», — сказал он.

При этом на работу в трехстороннем формате влияет не только КНДР, но и Китай, убежден Кортунов.

«Деятельность Северной Кореи объективно подталкивает страны этого региона к более активному взаимодействию с США. При этом надо учитывать, что, помимо Северной Кореи, для Сеула и Токио очень важен китайский фактор. Поэтому это тоже стимул для дальнейшего расширения, в том числе и военно-политического сотрудничества между странами. Посмотрим, что будет дальше», — заключил политолог.

25 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Северная Корея завершила подготовку к ядерным испытаниям. После этого официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс пригрозил Пхеньяну последствиями за испытания ядерного оружия. Какими именно, он не уточнил.