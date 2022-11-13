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17:20, 13 ноября 2022Мир

Три страны подготовили ответ на возможное ядерное испытание КНДР

Салливан: США, Южная Корея и Япония выработали ответ на возможное ядерное испытание КНДР

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Три страны — США, Южная Корея и Япония — подготовили скоординированный ответ на возможное ядерное испытание Северной Кореи. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

«Три лидера действительно скоординировали совместный ответ в случае, если КНДР проведет седьмое ядерное испытание (…), команды проработают детали этого ответа», — приводит агентство слова представителя Вашингтона.

Он уточнил, что ответная реакция будет включать в себя дипломатическую и экономическую составляющие, а также меры в области безопасности.

25 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Северная Корея завершила подготовку к ядерным испытаниям. После этого официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс пригрозил Пхеньяну последствиями за испытания ядерного оружия. Какими именно, он не уточнил.

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Евгения Куликова
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