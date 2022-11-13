Три страны подготовили ответ на возможное ядерное испытание КНДР

Салливан: США, Южная Корея и Япония выработали ответ на возможное ядерное испытание КНДР

Три страны — США, Южная Корея и Япония — подготовили скоординированный ответ на возможное ядерное испытание Северной Кореи. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

«Три лидера действительно скоординировали совместный ответ в случае, если КНДР проведет седьмое ядерное испытание (…), команды проработают детали этого ответа», — приводит агентство слова представителя Вашингтона.

Он уточнил, что ответная реакция будет включать в себя дипломатическую и экономическую составляющие, а также меры в области безопасности.

25 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Северная Корея завершила подготовку к ядерным испытаниям. После этого официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс пригрозил Пхеньяну последствиями за испытания ядерного оружия. Какими именно, он не уточнил.