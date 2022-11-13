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16:40, 13 ноября 2022Спорт

Появились новые подробности о состоянии шахматиста Карпова

Помощник Анатолия Карпова Степанян заявил, что шахматист восстанавливается быстрыми темами

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Появились новые подробности о состоянии российского гроссмейстера Анатолия Карпова. Ими поделился помощник шахматиста Альберт Степанян с «Матч ТВ».

«Он в полном сознании, с ним все в порядке. Говорить, что полностью восстановился, — слишком рано. Но находится на пути выздоровлению быстрыми темпами», — заявил Степанян. Он отметил, что 14 ноября Карпова могут выписать или перевести в обычную палату.

Карпова госпитализировали в Москве 29 октября. Гроссмейстер был доставлен в больницу в результате травмы, которая носит бытовой характер. Он был направлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга, гроссмейстер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975 по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.

Дарья Коршунова
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