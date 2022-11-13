В Турции начали расследовать публикации в соцсетях о взрыве в Стамбуле

TRT Haber: правоохранители расследуют провокационные посты в соцсетях о взрыве в Стамбуле

Правоохранительные органы Турции начали расследование в отношении пользователей социальных сетей, которые опубликовали провокационные посты после взрыва в Стамбуле. Об этом сообщил государственный телеканал страны TRT Haber.

В Главном управлении безопасности рассказали, что правоохранители начали расследовать публикации 25 пользователей соцсетей. Их посты о взрыве в Стамбуле идентифицировали как провокационные, «отправлена информация в соответствующие ведомства».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предварительные данные после взрыва в центре Стамбула указывают на теракт.

Взрыв на улице Истикляль произошел днем 13 ноября. Момент теракта попал на видео: на кадрах, опубликованных в соцсети, видно, что на улице находилось много людей. Услышав хлопок, туристы и местные жители стали убегать от места взрыва.

Губернатор Стамбула Али Ерликая предварительно сообщал, что в результате взрыва погибли четверо, пострадали 38 человек. Позже Эрдоган добавил, что число погибших выросло до шести, раненых — до 53.

