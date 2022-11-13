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21:51, 13 ноября 2022Россия

В ДНР поблагодарили Путина за демобилизацию студентов

Пушилин поблагодарил Путина за поручение провести демобилизацию студентов из ДНР и ЛНР
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), за что врио главы ДНР Денис Пушилин выразил ему благодарность. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, сразу после начала специальной военной операции в ДНР и ЛНР была проведена всеобщая мобилизация, в рамках которой студентов призвали на службу. По его словам, теперь Донбасс является российской территорией, поэтому совершенно справедливо, что студенты, как и в других субъектах РФ, вернутся к обучению в вузах.

В воскресенье, 13 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР. «Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать их возвращение к месту обучения», — подчеркнул представитель Кремля.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что демобилизация пройдет организованно и не повлияет на боеспособность воинских подразделений и обстановку на фронте.

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Марина Совина
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