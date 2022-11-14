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18:03, 14 ноября 2022Экономика

Германия объявила о национализации бывшей «дочки» «Газпрома»

Министерство экономики Германии объявило о национализации бывшей Gazprom Germania

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Германия национализирует бывшее дочернее предприятие «Газпрома» — компанию SEFE, ранее называвшуюся Gazprom Germania, объявило министерство экономики страны. Сообщение ведомства приводит Bloomberg.

Правительство ФРГ приобретет 100-процентную долю в SEFE и увеличит кредит для компании до 13,8 миллиарда евро (14,2 миллиарда долларов). Шаг необходим из-за слишком высокой долговой нагрузки компании и угрозы несостоятельности, которые могут отрицательно сказаться на энергобезопасности страны.

Меры являются частью более широкого плана властей по помощи бизнесу и населению в условиях растущих цен на энергоносители, который обойдется в 200 миллиардов долларов.

12 ноября стало известно, что Еврокомиссия одобрила выделение 225,6 миллиона евро для национализации предприятия — с целью обеспечения безопасности поставок газа. SEFE оказалась под управлением Германии в апреле, Россия ввела в отношении предприятия санкции.

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Платон Щукин
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