В Кремле ответили на вопрос о переговорах России и США в Анкаре

Песков не подтвердил и не опроверг переговоры России и США в Анкаре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о переговорах между делегациями России и США в Анкаре, не стал подтверждать или опровергать информацию. Об этом пишет ТАСС.

Газета «Коммерсантъ» писала, что тайные переговоры начались в понедельник, 14 ноября. Предполагают, что в них принимает участие директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Подробности и цель переговоров пока неизвестна.

Ранее такая встреча публично не анонсировалась.

Как говорила официальный представитель совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, Москва и Вашингтон периодически встречаются на переговорах, но не обсуждают вопросы вокруг Украины. «Единственная цель этого — обсудить снижение рисков в отношениях между США и Россией», — утверждала она.