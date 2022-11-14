Боррель заявил об отсутствии данных о поставках Ираном ракет в Россию

Глава евродипломатии Боррель заявил, что у ЕС нет данных о поставках Ираном ракет в РФ

Евросоюз не располагает данными о поставках Ираном баллистических ракет в Россию, заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет свидетельств о ракетах, но есть четкие данные по беспилотникам», — сказал Боррель в ходе заседания министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

12 ноября президент России Владимир Путин созвонился с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси. В Кремле отмечают, что Москва намерена наращивать взаимодействие с Тегераном в политической и торгово-экономической сферах.

Ранее ЕС ввел санкции против 11 физических и четырех юридических лиц Ирана за поставки вооружений в Россию. В ответ Министерство иностранных дел Ирана ввело ответные санкции против организаций и СМИ Евросоюза.

5 ноября глава иранского МИД Хоссейн Амирабдоллахиан рассказал, что Тегеран передал Москве «ограниченное количество беспилотников» за несколько месяцев до начала российской спецоперации на территории Украины. Амирабдоллахиан при этом опроверг озвученную Белым домом информацию о том, что Иран планирует поставлять России ракеты — баллистические Fateh-110 и Zolfaghar.

До этого издание The Washington Post сообщило о том, что Россия получит от Ирана новые беспилотники и баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar.