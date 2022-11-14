Вероятность исключения России из G20 оценили

Аналитик Асафов заявил, что Россию не исключат из G20 в ближайшее время

Предложения об исключении России из «Большой двадцатки» (G20) поступают уже не первый год, потому такой шаг кажется вполне реальным. Тем не менее в ближайшее время это не произойдет. Вероятность изменения состава G20 в разговоре с «Лентой.ру» оценил аналитик Александр Асафов.

Депутаты парламента Украины создали проект обращения об исключении России из G20. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны». «Авторы — группа депутатов во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком», — написало издание.

Вероятность исключения

«Речь об исключении России ведется не первый день и даже не первый год, — заметил Асафов. — Такое предложение высказывали и американцы, и страны Балтии, и теперь вот Украина. Соответственно, учитывая то, что сегодня все договоренности и законодательные нормы легко нарушаются, вполне можно предположить, что какой-то механизм для исключения России найдут».

Тем не менее такой шаг, как считает аналитик, будет довольно странным, ведь G20 формируется не по политическому, а по экономическому принципу — в состав входят 20 крупнейших экономик мира. В случае исключения России придется пересмотреть и членство всех других государств на предмет того, насколько они соответствуют общей политической линии.

В любом случае, вывод можно сделать следующий: исключить Россию можно, такую вероятность я бы оценивал как среднюю. Случится ли это в ближайшее время — нет, не случится Александр Асафов аналитик

«Думаю, к следующему саммиту актуальность украинской повестки будет уже не такой, как сегодня. Впрочем, в этот раз заявление Украины, вероятно, встретит поддержку», — заключил Асафов.

Альтернатива G20

Аналитик не считает, что исключение из G20 окажется особенно критичным для России прежде всего потому, что на саммитах чаще всего обсуждаются гуманитарные вопросы.

«Достаточно посмотреть на повестки предыдущих мероприятий. Там климатические проблемы, договоренность о понижении температуры, права женщин, меньшинств, работорговли. Все это вопросы гуманитарного характера, вызовов для мировой экономики. Насколько все это подчеркивает общую направленность характера международных отношений — вопрос открытый. К примеру, угольная генерация, которую раньше так осуждали, теперь является одной из самых популярных», — заметил Асафов.

Вместе с тем, по его словам, есть и другие способы оставаться в общении с мировыми экономиками, сохранять и налаживать сотрудничество. Например, БРИКС.

«Туда планируют вступить еще 12 государств, размеры экономик в целом сопоставимы с G20. Так что альтернативные площадки есть, если появится необходимость покинуть G20, сделать это можно», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что совместное заявление стран «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии может содержать слова о том, что сейчас «не время для войны». О таком решении пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Подчеркивается, что заявление не будет конкретным — его посвятят «несвоевременности войны» в широком смысле. Скорее всего, 18 или 19 стран-участниц также осудят ядерную эскалацию, пишет FT.