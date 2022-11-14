Стало известно о попытках ВСУ помешать людям покинуть Херсон

РИА Новости: украинские военные пытаются помешать людям покинуть Херсон

Украинские военные пытаются помешать людям, опасающимся преследования со стороны Киева, покинуть Херсон. Об этом стало известно РИА Новости от очевидцев.

По словам жительницы города Алешки, расположенного на левом берегу Днепра, утром из Херсона пришла лодка с людьми, но баркас военные не выпустили.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Херсон, где выступил перед украинскими силовиками. Глава государства заявил, что страна «готова к миру» и отметил, что взятие Херсона под контроль Киева очень дорого обошлось республике.