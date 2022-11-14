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14:50, 14 ноября 2022Спорт

В «Манчестер Юнайтед» задумались о разрыве контракта с Роналду

В МЮ разочаровались интервью Криштиану Роналду и задумались о разрыве контракта с игроком

Фото: Jason Cairnduff / Reuters

В «Манчестер Юнайтед» негативно оценили заявления форварда Криштиану Роналду в адрес клуба и его сотрудников. Об этом в Twitter сообщает журналист Sky Sports Каве Солхегол.

В МЮ посчитали отношение Роналду к клубу неуважительным. Отмечается, что теперь команда думает над будущим португальца, и в том числе рассматривает вариант с досрочным разрывом контракта.

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12 ноября в сети появилось интервью Роналду, в котором футболист обвинил английский клуб в предательстве. «"Манчестер Юнайтед" пытался вынудить меня уйти. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба. Да, я чувствую себя преданным», — заявил он. Футболист также сказал, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Роналду в текущем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи.

Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе Роналду из МЮ. Футболист, выступающий за команду с августа 2021-го, высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.

Дарья Коршунова
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