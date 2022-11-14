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17:55, 14 ноября 2022Спорт

«Манчестер Юнайтед» отреагировал на высказывания Роналду

В МЮ пообещали дать ответ на высказывания Криштиану Роналду после «установления фактов»

Фото: Peter Powell / Reuters

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально отреагировал на публичные высказывания португальского форварда Криштиану Роналду. Заявление опубликовано на сайте манкунианцев.

«Клуб даст ответ после того, как будут установлены все факты», — пообещали в МЮ. Там также отметили, что сейчас сосредоточены на подготовке ко второй половине сезона и сохранении единства между игроками, тренерами и болельщиками.

14 ноября в сети появилось интервью Роналду, в котором футболист обвинил английский клуб в предательстве. «"Манчестер Юнайтед" пытался вынудить меня уйти. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба. Да, я чувствую себя преданным», — заявил он. Футболист также сказал, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Роналду в текущем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи. Он выступает за команду с лета прошлого года, до этого он был футболистом «красных дьяволов» с 2003-го по 2009-й. Вместе с МЮ Роналду три раза выиграл чемпионат Англии и стал победителем Лиги чемпионов.

Алексей Гусев
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