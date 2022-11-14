«Манчестер Юнайтед» отреагировал на высказывания Роналду

В МЮ пообещали дать ответ на высказывания Криштиану Роналду после «установления фактов»

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально отреагировал на публичные высказывания португальского форварда Криштиану Роналду. Заявление опубликовано на сайте манкунианцев.

«Клуб даст ответ после того, как будут установлены все факты», — пообещали в МЮ. Там также отметили, что сейчас сосредоточены на подготовке ко второй половине сезона и сохранении единства между игроками, тренерами и болельщиками.

14 ноября в сети появилось интервью Роналду, в котором футболист обвинил английский клуб в предательстве. «"Манчестер Юнайтед" пытался вынудить меня уйти. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба. Да, я чувствую себя преданным», — заявил он. Футболист также сказал, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Роналду в текущем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи. Он выступает за команду с лета прошлого года, до этого он был футболистом «красных дьяволов» с 2003-го по 2009-й. Вместе с МЮ Роналду три раза выиграл чемпионат Англии и стал победителем Лиги чемпионов.