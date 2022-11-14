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07:02, 14 ноября 2022Ценности

Парикмахерша с большой грудью раскрыла способ с комфортом носить декольте

Блогерша Леда с большой грудью предложила застегивать пуговицы платья крест-накрест

Фото: Maksim Chernishev / Unsplash

Парикмахерша с большой грудью Леда (фамилия неизвестна) раскрыла способ с комфортом носить одежду с глубоким декольте. Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Так, в опубликованном ролике блогерша с никнеймом ledafazal предстала перед подписчиками в красном платье на пуговицах с вырезом в области груди. «Лайфхак, который я предалгаю, буквально изменит вашу жизнь», — заявила она и продемонстрировала, как носить вещь подобного кроя.

На кадрах девушка оставила две пуговицы платья в зоне декольте расстегнутыми. Затем юзерша продела верхнюю пуговицу во второе отверстие сверху, а нижнюю — в первое. В результате благодаря застегнутым крест-накрест пуговицам платье стало плотно облегать грудь инфлюэнсерши и подчеркивать ее фигуру.

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Подписчики парикмахершу поблагодарили за совет и признались, что жить с пышными формами непросто. «Ты богиня! Попробую прямо сегодня вечером этот способ», «Это все меняет! Спасибо за лайфхак!», «У меня нет ни рубашек, ни одежды на пуговицах, потому что я устала носить такие вещи со своей грудью», — написали они.

В октябре блогерша Нина Потемкин раскрыла способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды. По словам юзерши, скорректировать женскую фигуру данного типа помогут юбки свободного покроя с оборками и узорами, а также прямые джинсы и брюки из плотной ткани. Также следует выбирать штаны на размер больше и с завышенной талией, отдавая предпочтение изделиям более темной цветовой гаммы.

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Екатерина Ештокина
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