Кремль ответил на обвинение в использовании зерна как оружия

Песков ответил на обвинение британского премьера Сунака в использовании зерна как оружия

Россия не препятствует, а способствует поставкам зерна на мировые рынки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это в корне неверно, потому что Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки. Россия, наоборот, помогает тому, чтобы незначительное количество из общего объема этих поставок осуществлялось», — сказал Песков в ответ на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Пресс-секретарь добавил, что большинство поставок продовольствия на мировые рынки «не имеет отношения ни к России, ни к Украине».

Накануне саммита G20 Сунак призвал все страны мира наращивать производство продуктов питания. Он также отметил, что «война на Украине усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются страны по всему миру», и обвинил Россию в превращении продовольствия в оружие.