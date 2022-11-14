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14:03, 14 ноября 2022Мир

Кремль ответил на обвинение в использовании зерна как оружия

Песков ответил на обвинение британского премьера Сунака в использовании зерна как оружия

Фото: Unsplash

Россия не препятствует, а способствует поставкам зерна на мировые рынки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это в корне неверно, потому что Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки. Россия, наоборот, помогает тому, чтобы незначительное количество из общего объема этих поставок осуществлялось», — сказал Песков в ответ на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

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Пресс-секретарь добавил, что большинство поставок продовольствия на мировые рынки «не имеет отношения ни к России, ни к Украине».

Накануне саммита G20 Сунак призвал все страны мира наращивать производство продуктов питания. Он также отметил, что «война на Украине усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются страны по всему миру», и обвинил Россию в превращении продовольствия в оружие.

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Глеб Бажуткин
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