В Молдавии решили попрощаться с «Газпромом» в 2023 году

Молдавский депутат Алайба заявил, что страна попрощается с «Газпромом» в 2023 году

Депутат, глава молдавской парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба выразил уверенность, что с 2023 года страна попрощается с «Газпромом» благодаря другим поставщикам. О решении государства он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По мнению депутата, страна сможет пережить зиму, какой бы тяжелой она ни была. При этом он признал, что справиться с морозной погодой сейчас населению помогают шерстяные носки и пальто.

«Я знаю, что это последняя зима, которой Кремль сможет шантажировать нас энергией. С 2023 года — прощай, "Газпром"! Нам просто нужно закончить то, что мы начали. И мы будем в порядке», — заявил он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила «Газпром» в принятии политического решения о сокращении поставок газа в республику. Глава государства отметила, что в ноябре компания вдвое сократила объемы поставок газа в Молдавию.

12 ноября министр иностранных дел и европейской интеграции страны Нику Попеску заявил, что Молдавия нуждается в финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро. «У нас очень сложная ситуация. Мы испытываем трудности в связи с сокращением поставок российского газа», — подчеркнул он.

