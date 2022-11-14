В России объяснили неготовность ЕС вводить новые санкции

Депутат Чепа связал неготовность ЕС вводить новые санкции с кризисом в Европе

Неготовность Европейского союза (ЕС) вводить против России новые ограничения обусловлена рядом причин, однако санкционная война продолжится, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что ЕС не готов вводить новые санкции против России.

«Они все хорошо понимают, что каждая санкция — это удар и по своей экономике, и насколько эти санкции привели к экономическому кризису, который сегодня убивает многие европейские страны. Уже экономисты, финансисты, а не политики, говорят о том, что надо от санкций отходить», — объяснил Чепа.

Скорее всего, некоторые компании освободят от ограничений, тем не менее санкционная война продолжится, полагает депутат. «Потому что по ряду позиций это выгодно определенным компаниям. Это типичная конкуренция, допустим, американским компаниям выгодно, европейским невыгодно, и сегодняшний хаос, который существует в мировой экономике, он будет это регулировать сам», — предположил депутат.

Ранее глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон введет новые ограничения против российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

