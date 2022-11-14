Глава Минфина США анонсировала санкции против российского ВПК

Reuters: глава Минфина США Йеллен заявила о введении новых санкций против российского ВПК

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон введет новые ограничения против российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Ее слова приводит агентство Reuters.

Новые ограничения

Глава американского Минфина анонсировала введение санкций против «транснациональной сети частных лиц и компаний, которые работали над закупкой военных технологий» для России.

Это часть наших более масштабных попыток по срыву военных усилий России и лишению ее необходимого оснащения с помощью санкций и экспортного контроля Джанет Йеллен глава Минфина США

Йеллен добавила, что ограничения введут против 14 физических и 28 юридических лиц, включая финансовых посредников. При этом она не назвала имена людей и названия организаций, которых коснутся санкции.

42 субъектов коснутся новые санкции США

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал экономически и технологически изолировать Москву. По его мнению, Европе следует запретить экспорт деталей, необходимых для ВПК России, а также ввести жесткие санкции.

Потолок цен на нефть

Йеллен прокомментировала и другие санкции против России — потолок цен на нефть, который вступит в силу 5 декабря 2022 года. Она предположила, что ограничения станут выгодными для ряда стран, которые приобретают топливо у Москвы.

Министр уточнила, что санкции помогут странам извлечь выгоду и приобрести больше инструментов давления на Россию в вопросе закупок нефти по сниженной цене. При этом Йеллен ранее допускала, что Москва столкнется с трудностями с поставками нефти из-за потолка цен.

Мы считаем, что ограничение цен — это то, что выгодно Китаю, выгодно Индии и выгодно всем покупателям российской нефти Джанет Йеллен глава Минфина США

В начале ноября страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) и Австралия договорились о фиксированном потолке цен на нефть из России. Показатель будут регулярно пересматривать.

Ожидается, что потолок цен установят в диапазоне 63-64 доллара за баррель: за основу взяли среднюю стоимость нефти, экспортируемой в течение последних лет.

О спецоперации

Завершение спецоперации России на Украине станет лучшей помощью для мировой экономики, подчеркнула Йеллен. По ее словам, завершение конфликта является «моральным императивом». Она уточнила, что потолок цен на нефть не только снизит мировые цены на энергоресурсы, но и уменьшит расходы Кремля на проведение боевых действий.

При этом накануне Йеллен допустила сохранение ограничений против России после окончания спецоперации. Она посчитала их корректировку возможной и уместной, но подчеркнула, что «некоторым санкциям, возможно, следует оставаться в силе».

Спецоперация России на Украине Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. 28 октября Шойгу объявил о завершении мобилизации.