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21:52, 14 ноября 2022Спорт

Легенда МЮ высказался о будущем Роналду в клубе после скандального интервью

Легенда МЮ Фердинанд заявил, что Роналду больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед»

Фото: Richard Callis / Global Look Press

Бывший игрок сборной Англии и легендарный защитник МЮ Рио Фердинанд высказался о будущем Криштиану Роналду в команде. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По его мнению, португалец после скандального интервью больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед». «Для меня ситуация предельно ясна: Роман с клубом закончен. Я не вижу возможностей, чтобы он сыграл за МЮ снова», — заявил Фердинанд.

14 ноября в сети появилось интервью Роналду, в котором футболист обвинил английский клуб в предательстве. «"Манчестер Юнайтед" пытался вынудить меня уйти. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находятся внутри клуба. Да, я чувствую себя преданным», — заявил он. Футболист также сказал, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Роналду в текущем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи. Он выступает за команду с лета прошлого года, до этого он был футболистом «красных дьяволов» с 2003-го по 2009-й. Вместе с МЮ Роналду три раза выиграл чемпионат Англии и стал победителем Лиги чемпионов.

Алексей Гусев
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