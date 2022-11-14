Лавров раскритиковал слухи о болезни Путина

Лавров раскритиковал «игру СМИ», которые 10 лет распространяют слухи о болезни Путина

СМИ долгое время распространяют недостоверные слухи о якобы имеющейся болезни у президента России Владимира Путина. Подобные сообщения раскритиковал глава МИД страны Сергей Лавров в видео, которое выложила в Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.

«И про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая в общем-то игра, которая не новая в политике», — сказал он.

Ранее Захарова опровергла сообщения СМИ о госпитализации Лаврова в Индонезии, где состоится саммит «Большой двадцатки» (G20). По ее словам, подобные новости являются «высшим пилотажем фейков».

До этого сообщалось, что глава МИД возглавит российскую делегацию на саммите G20 вместо Путина.