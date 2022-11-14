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12:45, 14 ноября 2022Мир

Лавров раскритиковал слухи о болезни Путина

Лавров раскритиковал «игру СМИ», которые 10 лет распространяют слухи о болезни Путина

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

СМИ долгое время распространяют недостоверные слухи о якобы имеющейся болезни у президента России Владимира Путина. Подобные сообщения раскритиковал глава МИД страны Сергей Лавров в видео, которое выложила в Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.

«И про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая в общем-то игра, которая не новая в политике», — сказал он.

Ранее Захарова опровергла сообщения СМИ о госпитализации Лаврова в Индонезии, где состоится саммит «Большой двадцатки» (G20). По ее словам, подобные новости являются «высшим пилотажем фейков».

До этого сообщалось, что глава МИД возглавит российскую делегацию на саммите G20 вместо Путина.

Виктория Кондратьева
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