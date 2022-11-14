В «Укрэнерго» нашли причину отключений света в Киеве и других областях Украины

«Укрэнерго»: причиной отключений света в стране стали повреждения на энергообъекте

На прошлой неделе сеть в Киевской и Харьковской областях получила серьезные повреждения, из-за чего в ряде городов и населенных пунктов отключали свет. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на заявление «Укрэнерго».

«Таких масштабных повреждений, которые с 10 октября наносились украинской энергетике, не испытывала ни одна энергосистема. Поэтому говорить об их полном устранении пока не приходится», — подчеркнули в компании, комментируя повреждения на энергообъектах страны.

«Укрэнерго» еще в начале ноября предупредила о веерных отключениях электроэнергии по всей стране. В компании объяснили, что ограничения потребителей позволяют уменьшить нагрузку на сети, обеспечить балансировку энергосистемы и избежать дополнительных аварий.

Глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий объяснил, что возможность блэкаута в стране зависит от частоты обстрелов.