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06:29, 14 ноября 2022Наука и техника

Американские пилоты испытают беспилотник XQ-58A Valkyrie

Breaking Defense: пилоты ВВС США испытают ведомые БПЛА XQ-58A Valkyrie

Фото: 88 Air Base Wing Public Affairs / Wikimedia

Пилоты Военно-воздушных сил (ВВС) США испытают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Kratos XQ-58A Valkyrie, которые планируют использовать в качестве ведомых беспилотников истребителей следующего поколения. Об этом со ссылкой на ВВС США пишет Breaking Defense.

40-я испытательная эскадрилья, расположенная на базе ВВС США Эглин, получила первый из двух беспилотников XQ-58A Valkyrie. Отмечается, что первый испытательный полет состоится в конце ноября.

Полеты беспилотника на базе Эглин с испытательным полигоном, который охватывает площадь около 100 тысяч квадратных морских миль, позволит американским ВВС оценить способность Valkyrie автономно действовать на больших расстояниях.

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В сентябре министр ВВС США Фрэнк Кендалл сообщил, что истребитель шестого поколения, который создают в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), сможет управлять собственной «армией дронов».

В мае издание The Drive писало, что в ходе испытаний на полигоне Дагвей в США один оператор управлял роем из 28 дронов-камикадзе Air-Launched, Tube-Integrated, Unmanned System 600 (ALTIUS 600).

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Даниил Иринин
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