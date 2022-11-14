Захват российскими бойцами пленных в Павловке попал на видео

ОБТФ «Каскад» опубликовало видео захвата бойцами России пленных в опорном пункте Павловки

Бойцы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» и 155-й бригады Тихоокеанского флота (ТОФ) захватили пленных в одном из опорных пунктов села Павловка в Донецкой народной республике (ДНР). Захват попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Каскада».

«Очень показательно отношение наших бойцов к врагу», — говорится в подписи к ролику.

На кадрах видно, как российские военные подходят к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), передают им воду и сигареты, обещают привезти носки и подобрать что-нибудь из одежды. Также они расспрашивают пленных, из какой они бригады, на какие позиции их везли, кто ими командовал и какое задание давал.

В понедельник, 14 ноября, стало известно, что российские войска полностью взяли под контроль Павловку.

Ранее командир отряда чеченского специального назначения «Ахмат» Апты Алаудинов объяснил значение контроля над этим населенным пунктом. По его словам, взятие села поможет российским войскам в дальнейшем наступлении на позиции ВСУ.

10 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что населенный пункт Павловка освобожден и уже на 90 процентов зачищен.