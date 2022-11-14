Совладельцев российского холдинга по производству бытовой химии отдали под суд

Прокуратура передала в суд Москвы дело о хищении 3,5 млрд рублей у решальщика Шапиро

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело о хищении 3,5 миллиарда рублей у решальщика Дениса Шапиро, известного также как Дионисий Золотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дело будет рассматривать Дорогомиловский суд столицы. На скамье подсудимых совладельцы холдинга B&B по производству и продаже бытовой химии Александр Балаховский и Яков Босинзон, вместе с ними под суд отдали бывшего гендиректора компании Александра Савоськина. Им вменяется мошенничество, незаконное использование товарных знаков, злоупотребление полномочиями и легализация преступных доходов.

По версии следствия, Шапиро владел долей в уставном капитале компании «Бест Клин», которой принадлежали несколько товарных знаков товаров бытовой химии. После его ареста по делу о махинациях бренды были переписаны на другую компанию. Следствие полагает, что к этому причастны Балаховский, Босинзон и Савоськин.

Сами фигуранты утверждают, что стали жертвами рейдерского захвата.

Шапиро был осужден в 2018 году на 7,5 года лишения свободы за хищение 80 миллионов рублей у топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. Он совершил это преступление, отбывая шестилетнее наказание по приговору, вынесенному ему в 2015 году за аналогичное преступление. Шапиро дал показания на бывших начальников УВД по Западному округу Москвы — полковника Владимира Рожкова и генерал-майора Алексея Лаушкина. Первый за получение взяток был осужден на 10 лет лишения свободы, а второй скрылся.

Шапиро также известен тем, что создал VIP-камеры в московском СИЗО «Матросская Тишина». После разразившегося скандала был уволен начальник изолятора.