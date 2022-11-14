Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:08, 14 ноября 2022Силовые структуры

Совладельцев российского холдинга по производству бытовой химии отдали под суд

Прокуратура передала в суд Москвы дело о хищении 3,5 млрд рублей у решальщика Шапиро

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело о хищении 3,5 миллиарда рублей у решальщика Дениса Шапиро, известного также как Дионисий Золотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дело будет рассматривать Дорогомиловский суд столицы. На скамье подсудимых совладельцы холдинга B&B по производству и продаже бытовой химии Александр Балаховский и Яков Босинзон, вместе с ними под суд отдали бывшего гендиректора компании Александра Савоськина. Им вменяется мошенничество, незаконное использование товарных знаков, злоупотребление полномочиями и легализация преступных доходов.

По версии следствия, Шапиро владел долей в уставном капитале компании «Бест Клин», которой принадлежали несколько товарных знаков товаров бытовой химии. После его ареста по делу о махинациях бренды были переписаны на другую компанию. Следствие полагает, что к этому причастны Балаховский, Босинзон и Савоськин.

Материалы по теме:
Деньги любят тишину Охранники знаменитой тюрьмы поставили порядочных арестантов на счетчик
Деньги любят тишинуОхранники знаменитой тюрьмы поставили порядочных арестантов на счетчик
16 ноября 2017
«У меня нет чувства вины» Решальщик — о своем ремесле, миллионных гонорарах и продажных судьях
«У меня нет чувства вины»Решальщик — о своем ремесле, миллионных гонорарах и продажных судьях
9 апреля 2018
Судья продажная Сколько стоит купить приговор в России
Судья продажнаяСколько стоит купить приговор в России
15 января 2018

Сами фигуранты утверждают, что стали жертвами рейдерского захвата.

Шапиро был осужден в 2018 году на 7,5 года лишения свободы за хищение 80 миллионов рублей у топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. Он совершил это преступление, отбывая шестилетнее наказание по приговору, вынесенному ему в 2015 году за аналогичное преступление. Шапиро дал показания на бывших начальников УВД по Западному округу Москвы — полковника Владимира Рожкова и генерал-майора Алексея Лаушкина. Первый за получение взяток был осужден на 10 лет лишения свободы, а второй скрылся.

Шапиро также известен тем, что создал VIP-камеры в московском СИЗО «Матросская Тишина». После разразившегося скандала был уволен начальник изолятора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Турции начались тайные переговоры между Россией и США
Отказ Турции принять соболезнования США после теракта объяснили
Проверено сохранение загадочной константы рядом с Солнечной системой
В ДНР уничтожили украинский танк с наемниками
Российские войска уничтожили две американские контрбатарейные станции AN/TPQ-50
В Крыму пересмотрят меры безопасности после отвода российских войск из Херсона
Россия оценила решение ЕС о создании тренировочной миссии для ВСУ
Оценены запасы газа в Европе
Названы самая большая и самая высокая крыши в России
Россиянам назвали способ получить миллионы от государства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.